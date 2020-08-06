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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın anlaştığı Fabrice N'Sakala, İstanbul'da!
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 21:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın anlaştığı Fabrice N'Sakala, İstanbul'da!

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Son Dakika | Beşiktaş'ın anlaştığı Fabrice N'Sakala, İstanbul'da!
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transferi Fabrice N'Sakala, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 800 bin euro ücret verileceği belirtiliyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan N'Sakala, Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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