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Son Dakika: Beşiktaş'ın Aaron Ramsey planı! Juventus biletini kesince...

#Transfer#Aaron Ramsey#Beşiktaş

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın, “Devre arasında fırsat transferi yapabiliriz” sözlerinin ardından beklenen fırsat doğdu! Juventus, Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir takibinde olan Aaron Ramsey’le yollarını ayırma kararı aldı. Lig bitiminde Miralem Pjanic başta olmak üzere 3 orta saha oyuncusuyla sözleşmesi bitecek olan yönetim, Ramsey için maliyet araştırması yapıyor. Eğer Pjanic transferinde olduğu gibi mali şartlar düşük olursa şimdi, yoksa sezon sonu için girişim yapılacak.

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Sezon sonunda 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Siyah-Beyazlılar, kadroda büyük bir operasyona imza atacak. Bu doğrultuda özellikle orta saha hattında birçok isimle yollarını ayırması gündeme gelecek olan Kara Kartal’da, çalışmalar şimdiden başladı.

Katalan devi Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic’in sözleşmesinde opsiyon bulunmaması sebebiyle Bosna Hersekli süperstarın sezon sonunda kulübüne geri döneceğini düşünen idareciler ek olarak; Atiba Hutchinson ve Mehmet Topal’ın da kontratının bitecek olması sonrasında harekete geçti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın, “Devre arasında fırsat transferi yapabiliriz” sözlerinin ardından beklenen fırsat doğdu!

Opsiyonlu kiralama...

Fanatik'te yer alan haberede, Siyah-Beyazlılar’ın, uzun süredir listelerinde bulunan İtalya Serie A devi Juventus’un Gallerli orta sahası Aaron Ramsey için maliyet araştırmasında bulunduğu kaydedildi. Juve’ye 3 yıl önce Arsenal’den bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kulübüyle Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen şu anda yol ayrımında. Kulübünün ayrılık kararı aldığı tecrübeli futbolcu için Beşiktaşlı idarecilerin, satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle Çizme ekibinin kapısını çalabileceği aksi halde sezon sonu için de şimdiden temasta bulunulabileceği belirtildi.

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Ada’dan talipleri var

Miralem Pjanic’in Barcelona’daki 9 milyon Euro’luk maaşının sadece 2 milyon 750 bin Euro’luk kısmını karşılayan ve kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş’ın, benzer şartlar oluşması halinde, Ramsey için operasyona şimdiden başlayabileceği ifade edildi. Öte yandan Ramsey’e başta Premier Lig olmak üzere birçok kulübün ilgisinin de bulunduğu kaydedildi.

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#Transfer#Aaron Ramsey#Beşiktaş

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