Son Dakika: Beşiktaş'a yeni forvet adayı! Transfer için 2 yıldız bekleniyor...

Uzun süredir forvet transferi için uğraş veren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi. Menajerler aracılığı ile teklif edilen son isim ise Stevan Jovetic oldu.

Önceliğini Luuk de Jong ve Diego Costa'ya veren siyah-beyazlılar, bu transferleri bitirememesi halinde alternatif isimlere yönelecek.

Takvim'de yer alan habere göre 31 yaşındaki golcünün menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlı kulübün kapısını çalarak Jovetic'i uygun şartlarda getirebileceğini söyledi. Şu an boşta olan tecübeli golcünün imza parası ve maaş gibi konularda zorluk çıkarmayacağını kaydetti. Beşiktaş yönetimi ise teklife temkinli yaklaştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la da konuyu görüşecek olan yönetim, De Jong'un durumu ve hocanın raporuna göre Jovetic kararını verecek.

Geçen sezon Monaco'da 33 maçta sadece 1015 dakika şans bulan Jovetic, 7 gol atıp 1 de asist yaptı.