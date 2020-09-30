Son Dakika | Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber! Transfer çıkmazı...

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Beşiktaş’taki 3.4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin kulüpten göndermeyi planladığı Domagoj Vida, geçen hafta Konyaspor’la oynanan karşılaşmada sergilediği futbolla büyük eleştiri almıştı.

Yönetimin menajerinden bir kez daha ayrılmasını istediği Hırvat savunmacının, yine olumsuz yanıt verdiği bildirildi. (Fanatik)

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