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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber! Transfer çıkmazı...

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Son Dakika | Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber! Transfer çıkmazı...
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, başka takıma transfer olmak istemediğini yönetime bildirdi.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Beşiktaş’taki 3.4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin kulüpten göndermeyi planladığı Domagoj Vida, geçen hafta Konyaspor’la oynanan karşılaşmada sergilediği futbolla büyük eleştiri almıştı.

Yönetimin menajerinden bir kez daha ayrılmasını istediği Hırvat savunmacının, yine olumsuz yanıt verdiği bildirildi. (Fanatik)

 

Son Dakika | Beşiktaşa Vidadan kötü haber Transfer çıkmazı...

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