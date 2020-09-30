Son Dakika | Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber! Transfer çıkmazı...
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, başka takıma transfer olmak istemediğini yönetime bildirdi.
Beşiktaş’taki 3.4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin kulüpten göndermeyi planladığı Domagoj Vida, geçen hafta Konyaspor’la oynanan karşılaşmada sergilediği futbolla büyük eleştiri almıştı.
Yönetimin menajerinden bir kez daha ayrılmasını istediği Hırvat savunmacının, yine olumsuz yanıt verdiği bildirildi. (Fanatik)
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle