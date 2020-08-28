MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber
GeriFutbol Son dakika Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Kulübü, dünkü idmanda sakatlık yaşayan Tyler Boyd’un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tyler Boyd’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Son dakika Beşiktaşa Tyler Boyddan kötü haber

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle