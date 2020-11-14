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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'a transferde Cenk Tosun müjdesi!
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Haber Giriş: 14.11.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'a transferde Cenk Tosun müjdesi!

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Son Dakika | Beşiktaş'a transferde Cenk Tosun müjdesi!
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Beşiktaş, Everton forması giyen eski futbolcusu Cenk Tosun için tekrar harekete geçti. Carlo Ancelotti'nin cevabı bekleniyor...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Cenk Tosun'u Ocak'ta kadromuzda görmek isteriz" sözleri İngiliz medyasında geniş yer buldu.

Liverpool Echo gazetesi, Türk golcünün Premier Lig oyuncusu olup olmadığını göstermek için 1.5 aylık süre olduğu ifade ederken, Cenk'in Ancelotti'nin gözüne girmek istiyorsa bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğu, bu süreci iyi kullanamazsa geri dönmesine Ancelotti'nin de onay vereceği belirtildi.

''BİR GÜN TEKRAR İSTİYORUM''

Cenk'in de yakın çevresine "Beşiktaş'a çok şey borçluyum. Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum" diyerek bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Son Dakika | Beşiktaşa transferde Cenk Tosun müjdesi

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