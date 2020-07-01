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Haber Giriş: 01.07.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'a sürpriz kaleci teklifi: İbrahim Sehic | Beşiktaş Transfer Haberleri

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Son Dakika | Beşiktaş'a sürpriz kaleci teklifi: İbrahim Sehic | Beşiktaş Transfer Haberleri
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Kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a BB Erzurumspor’un Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic önerildi. 31 yaşındaki file bekçisinin temsilcisi, imza için 550 bin Euro’luk (4.2 milyon TL) talepte bulundu.

Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, Süper Lig sona ermeden alacaklarının ödenmediğini iddia edip kontratını tek taraflı olarak feshetmişti. Bu durumun ardından yeni kaleci için girişimlerde bulunan ve Volkan Babacan, Sinan Bolat, Joe Hart ile Claudio Bravo gibi isimlerin üzerine yoğunlaşan Kara Kartal’a son olarak B.B. Erzurumspor’un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic’in önerildiği bildirildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki eldivenin taleplerini dinleyen yönetimin, 400 bin Euro oyuncu maaşı ve 150 bin Euro da menajer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin Euro’luk (4.2 milyon TL) geri dönüş aldığı kaydedildi. Görüşmelerin devam ettiği bildirildi. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşa sürpriz kaleci teklifi: İbrahim Sehic | Beşiktaş Transfer Haberleri

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