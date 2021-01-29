Son dakika: Beşiktaş'a sürpriz golcü! Adolfo Gaich...

Ara transferde önceliği forvet olan Beşiktaş burada planlarını Hulk ve Koita olarak belirlemişti. Sürpriz bir golcü iddiası daha geldi. Beşiktaş'ın sezon başında transfer etmek istediği ancak CSKA Moskova'ynın aldığı Adolfo Gaich için sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi. Özellikle Sergen Yalçın'ın oyuncular üzerindeki dokunuşu, 21 yaşındaki Gaich'in transferinde önemli bir etken olrak öne çıkıyor.

Aboubakar'ın yedeğine koyacağı bir forvet oyuncusu arayan siyah-beyazlıların Arjantinli santrfor için CSKA'ya 6 aylık bir kiralama teklifi gönderdiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Gaich için Serie A takımlarından Benevento'nun da girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.