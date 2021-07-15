Son Dakika: Beşiktaş'a sürpriz forvet! Kiralama seçeneği devrede
Son dakika Beşiktaş haberi... Geçen sezonun ilk yarısını Real Sociedad’da, ikinci bölümünü kiralık olarak Wolverhampton’da geçiren Willian Jose’yi kiralamayı planlayan Beşiktaş, Diego Costa, Luuk De Jong ile de görüşmelerini sürdürüyor.
Spor Arena/İsmail ER - Transfer çalışmalarını forvet üzerinde yoğunlaştıran Beşiktaş’ın gündemine son olarak Real Sociedad’da forma giyen Willian Jose geldi. Siyah beyazlılar, 30 yaşında ve 1,89 metre boyundaki Brezilyalı futbolcunun menajeri ve kulübüyle görüşmelere başladı.
Geçen sezon Sociedad ve kiralık oynadığı Wolverhampton formalarıyla 39 maça çıkıp 7 gol, 2 asist üreten Willian Jose, ‘transfermakt’ verilerine göre 18 milyon Euro değerinde. Beşiktaş, tecrübeli santrforu ‘kiralama’ formülüyle renklerine bağlamayı planlıyor.