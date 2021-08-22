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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'a N'Sakala'dan sevindiren haber! Sosyal medyadan duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 19:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'a N'Sakala'dan sevindiren haber! Sosyal medyadan duyurdu

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Son Dakika: Beşiktaş'a N'Sakala'dan sevindiren haber! Sosyal medyadan duyurdu

Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın 71. dakikasında hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

N'Sakala, tedavi gördüğü SANKO Hastanesinden ayrılırken yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Birkaç dakikalığına nefes alamadım. Sonra yere yığıldım. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım, fanlarımdan ve medyadan aldığım mesajlar için teşekkür ederim. Minnettarım." diye konuştu.

N'Sakala ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor bir andı hepimiz için. Kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Görüşürüz."

N'Sakala'nın bu gece uçakla İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Son Dakika: Beşiktaşa NSakaladan sevindiren haber Sosyal medyadan duyurdu

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