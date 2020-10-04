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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'a Nikola Kalinic transferinde kötü haber!
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'a Nikola Kalinic transferinde kötü haber!

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Son Dakika | Beşiktaş'a Nikola Kalinic transferinde kötü haber!
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Uzun bir süredir Nikola Kalinic transferini bitirmeye uğraşan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Hırvat golcü, Serie A ekibiyle anlaşmak üzere...

Beşiktaş'ın santrfor bölgesi için transfer etmeyi düşündüğü ve uzun zamandır dündemde bulunan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in Serie A ekiplerinden Torino ile anlaştığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid ile Torino anlaşmaya vardı.

Nikola Kalinic'in transferinin yakında açıklanacağı ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği de belirtildi.

Beşiktaş, uzun bir süre boyunca Kalinic transferini bitirmeye uğraşıyordu.

Son Dakika | Beşiktaşa Nikola Kalinic transferinde kötü haber

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