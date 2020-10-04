Son Dakika | Beşiktaş'a Nikola Kalinic transferinde kötü haber!

Beşiktaş'ın santrfor bölgesi için transfer etmeyi düşündüğü ve uzun zamandır dündemde bulunan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in Serie A ekiplerinden Torino ile anlaştığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid ile Torino anlaşmaya vardı.

Nikola Kalinic'in transferinin yakında açıklanacağı ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği de belirtildi.

Beşiktaş, uzun bir süre boyunca Kalinic transferini bitirmeye uğraşıyordu.

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