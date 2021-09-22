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Son Dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Rachid Ghezzal...

#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaşa kötü haber Rachid Ghezzal...

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Adana Demirspor maçında sakatlanan yetenekli oyuncu, Altay maçında forma giyemeyecek.

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Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Siyah-beyazlılar 90+7'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ta 77. dakikada sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna girdi. Adana Demirspor maçında sakatlanan Ghezzal, Altay maçında forma giyemeyecek. Cezayirli oyuncu, Beşiktaş’ın şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Larin’in ise durumu iyi. Kanadalı oyuncu İzmir kafilesinde yer alacak.

Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Umut Meraş takımla antrenmanlara başladı. Henüz Beşiktaş ile maça çıkmayan 25 yaşındaki sol bek, Altay maçı kadrosuna dahil edilecek.

Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N’Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier, İzmir deplasmanında görev yapamayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de İzmir’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Sakatlık