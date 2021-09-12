Son Dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Domagoj Vida ve Alex Teixeira Borussia Dortmund maçında yok...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'a Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan kötü haber geldi.

NTV'nin haberine göre; Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek.

Tıpkı Domagoj Vida ve Alex Teixeira gibi Yeni Malatyaspor maçında sakatlık yaşanayan Kevin N’Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında forma giyebilecek.