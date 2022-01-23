Son dakika: Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!

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Beşiktaş'tan Josef de Souza için yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.