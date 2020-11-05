Son Dakika | Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi! Cezası indi...

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş forması giyen Josef de Souza'nın iki maçlık cezasını bir maça indirdi.

Brezilyalı ortaya saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından görev verilmesi halinde Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın bugün açıklanan Gaziantep FK maçı kadrosunda sakatlıklarını atlatan Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in yanı sıra Josef de Souza da bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Josef de Souza, Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olduğu mücadelede gördüğü direkt kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza almıştı. (A Spor)

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