Son dakika: Beşiktaş'a İspanyol golcü!

Beşiktaş’ta forvet arayışları sürerken bu defa gündeme Alaves forması giyen Lucas Perez geldi. Fanatik'in haberine göre teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticilerin Alaves'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdı.

Hem sağ kanat hem de ileri uçta 9 numara olarak görev yapabilen Perez’in Premier Lig tecrübesi de bulunuyor. Daha önce Arsenal we West Ham formaları da giyen yıldız oyuncunun maliyetinin uygun olması Beşiktaş için bir artı olarak gösteriliyor. Perez’in Türkiye temsilcisi Erkut Söğüt, futbolcunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını, İstanbul’dan başka kulüplerin de Perez’e ilgisinin olduğunu belirtti.

Lucas Perez geçen sezon La Liga'da 28 maça çıkmış, 4 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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