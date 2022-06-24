Son dakika: Beşiktaş'a imza atan Gedson Fernandes spekülasyonlara açıklık getirdi! "Galatasaray ile hiç görüşmedim"

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Beşiktaş’ın devre arasında anlaşıp sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fernandes, 27 Haziran Pazartesi başlayacak hazırlıklara katılmak için 5 gün öncesinden İstanbul’a geldi. Arnavutköy’deki Dedee Ocakbaşı’nda sorularımızı yanıtlayan Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kulübe transfer sürecinden Galatasaray iddialarına ve Türkiye’deki hedeflerine dek merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Gedson Fernandes’in açıklamaları şöyle:

ÇEBİ’NİN PROJESİ BENİ İKNA ETTİ

“Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile geçen sezon ortasında konuştuk. Çebi’nin benimle ilgili projesi açık ve netti. Ödemeler konusunda garanti sundu. Menajerim Ahmet Bulut’un görüşleri de gelmemde etkili oldu. Beşiktaş’ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için beni Rizespor’a kiralık göndermek istediklerini bildirdiler, önünde sonunda Beşiktaş’a döneceğim için kabul ettim. Rizespor Başkanı Tahir Kıran benim için büyük fedakarlıklar yaptı. Küme düşmemize çok üzüldüm. Böyle başkanlar başarısızlığı hak etmiyor.

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VERDİĞİM SÖZLERİ MUTLAKA TUTARIM

Hayatım boyunca verdiğim sözleri hep tutmuşumdur. Ben Türkiye’ye geldiğim ilk günden bu yana hep aynı şeyleri söyledim. ‘Her ne olursa olsun, ben transfer sözü verdiğim Beşiktaş’tan vazgeçmem’ dedim. Ara transferde Türkiye’den beni ilk arayan Beşiktaş oldu, onlara da ‘Evet’ dedim, iş bitti. Beşiktaş’la anlaşmayı yaptıktan sonra, daha önce kiralık oynadığım Galatasaray’ı hiç düşünmedim. Onlarla hiç görüşmedim de. Bu süreçte Avrupa’dan teklifler geldi, onları da reddettim. Galatasaray’a geleceğim şeklindeki haberlere güldüm açıkçası.

BEŞİKTAŞ’TA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR

Yeni sezonda tek hedefimiz şampiyonluk. Rakiplerin durumu beni ilgilendirmiyor. Beşiktaş, güçlü bir kadroya sahip. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Romain Saiss, Avrupa’da bilinen oyuncular. Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Necip Uysal gibi Türk futbolcuların da yardımıyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Teknik direktörümüz Valerien İsmael’i fazla tanımıyorum ama geçmişte kendisiyle çalışan birçok futbolcu arkadaşımla konuştum; hepsi disiplinli, çalışkan ve takım oyununa önem veren biri olduğunu söylediler.”

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ARDA BIRAKIRSA ÜZÜLÜRÜM EN AZ 1 YIL DAHA OYNAMALI

Gedson Fernandes, 2020-21 sezonunda Galatasaray’da birlikte forma giydiği Arda Turan’ın en az 1 yıl daha futbola devam etmesi gerektiğini söyledi. Portekizli yıldız, “Arda futbolu bırakırsa üzülürüm, çünkü gerçekten çok yetenekli” ifadesini kullandı. Gedson, Beşiktaş’ı tercih etmesinde İstanbul’un güzelliklerinin önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.