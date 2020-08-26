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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 08:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | PAOK Beşiktaş'a ikinci şok! Yaklaşık 25 milyon euro...

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Beşiktaş, PAOK’a kaybederek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma umutlarını daha ilk eleme turunda Selanik’te bıraktı. Beşiktaş, bu sonucun ardından Devler Ligi’nden yaklaşık 25 milyon Euro’luk (218 milyon TL) bir gelir elde etme şansını da yitirdi.

Süper Lig’de geçen sezonu Başakşehir ve Trabzonspor’un ardından üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Bordo-Mavililer’in Avrupa’dan men cezasının bulunması sonrasında Kupa 1’e ikinci ön eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.

Kulübün ekonomik olarak yaşadığı sıkıntılara bir de pandemi sürecinin eklenmesi sonrasında mali olarak adeta iyice köşeye sıkışan Siyah-Beyazlılar, Kupa 1’de 3 ön elemeyi aşıp kasasını doldurma planı yapıyordu.

Ancak Kara Kartal’ın bu hayali, grup aşamalarının önündeki 3 ön eleme turunun daha ilkinde son buldu. Dün akşam PAOK’a Selanik deplasmanında 3- 1’lik skorla kaybeden Beşiktaş, büyük bir geliri kazanma şansını da kaybetti.

Transferi olumsuz etkileyecek

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma umutlarını dün Selanik’te bırakarak yaklaşık 25 milyon Euro’luk (218 milyon TL) bir parayı kazanma hakkını da yitirdi. Transfer planlamasını Avrupa’dan elde edeceği gelir üzerine yapmayı amaçlayan Beşiktaş Yönetimi, bu sonucun ardından daha düşük seviyede bir transfer programı yapmak durumunda kalacak.

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