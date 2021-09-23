Son dakika: Beşiktaş'a Ghezzal ve Welinton'dan kötü haber! Eksik sayısı 9 oldu...

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza’ya Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

EKSİK SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Sezon başı itibariyle sakatlıklarla başıo belada olan Beşiktaş'ta sakat oyuncu listesi Welinton ile 8'e yükseldi. Bu isimler Altay maçında forma giyemeyecek. Rosier ise kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Altay maçının ardından 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş'ta sakat olan isimler şu şekilde:

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Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Domagoj Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Welinton