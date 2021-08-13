Son Dakika: Beşiktaş'a fırsat transferi! Norveç'ten sol bek...

Spor Servisi - İsmail ER Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takviye istediği 9 mevkinin 7’sine oyuncu alan; forvet ve stoper için de arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi diğer taraftan ‘fırsat transferleri’ kovalıyor.

İnter ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalan dünyaca ünlü Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile görüşen siyah beyazlıların gündemine şimdi de Norveçli sol bek Haitam Aleesami de geldi.

SON KULÜBÜ ROSTOV

Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da alınmasına onay verdiği Aleesami’nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Rostov’dan önce Fransa’da Amiens, İtalya’da Palermo ve İsveç’te Göteborg formaları giyen Aleesami’nin piyasa değeri 1.2 milyon Euro. Tecübeli futbolcu, Norveç Milli Takımı’nda da 31 maçta görev yaptı.

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