Son Dakika: Beşiktaş'a Diego Costa transferinde müjdeli haber! İtalyan ekibinden resmi açıklama...

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan İspanyol golcü Diego Costa'nın Bologna ile anlaştığı iddia edilmiş ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu transferi reddettiği belirtilmişti.

Bologna Futbol diretkörü Walter Sabatini, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Costa transferini Mihajlovic'in reddetmediğini söyledi.

Yerel televizyona açıklamalarda bulunan Sabatini, "Mihajlovic'in Diego Costa'yı istemediği haberleri doğru değil. Costa bize önerildi ve bunu kendi aramıza müzakere ettik. Sonrasında farklı bir oyuncu profilini kadroya katmayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.

Bologna'nın birinci hedefinin ise, Çin ekibi Shanghai SIPG ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetmek üzere olan Marko Arnautovic olduğu belirtildi.

Diego Costa'nın Bolonga ile yıllık 2.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.