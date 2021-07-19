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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber
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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 02:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber

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Son Dakika: Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Kanada'nın ABD ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Kanada'nın ABD ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı golcü Larin, 51. dakikada sakatlandı.

Kendini yere bırakan 26 yaşındaki futbolcu, sahada yapılan tedavinin ardından oyundan çıktı.

Oyuncunun durumu hakkında bilgi verilmezken mücadeleyi ABD, Rose Lavelle'nin golüyle 1-0 kazandı.

Son Dakika: Beşiktaşa Cyle Larinden kötü haber

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