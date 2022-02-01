Son Dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde kötü haber! Kararını verdi, önceliği...

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Beşiktaş ara transferde sessizliği ile dikkat çekerken, yönetimin Cenk Tosun hamlesi beklendiği gibi sonuçlanmadı.

Yapılan görüşmede Everton'daki durumu sorulan Cenk, İngiliz kulübünden ayrılmak istediğini ancak önceliğinin yine Avrupa'da kalmak olduğunu söyledi.

30 yaşındaki futbolcunun ayrıca Everton'dan ayrılmak için yarım sezonluk maaşının 1 milyon Euro'luk kısmını istediği belirtildi. Cenk yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.

MİLLİ FORMAYI GİYMEK İSTİYOR

Beşiktaş ile sözleşme konusuna girmeyen golcü futbolcunun beklentisinin ise 2.5 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Cenk'in ayrılmak istemesinin altında ise Milli Takım yatıyor.

Mart ayındaki play-off maçlarında forma giymeyi planlayan Cenk, bunun için düzenli oynayıp, form tutacağı bir takıma gitmeyi hedefliyor.