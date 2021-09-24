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Son Dakika: Beşiktaş'a bir şok daha! Montero kadrodan çıkarıldı...

#Beşiktaş#Montero#Futbol
Son Dakika: Beşiktaşa bir şok daha Montero kadrodan çıkarıldı...

Beşiktaş, Francisco Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Böylece siyah beyazlı ekipte eksik oyuncu sayısı 11'e yükselmiş oldu.

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Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.

Siyah beyazlı ekip, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Francisco Montero'nun Altay maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

EKSİK SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Francisco Montero'nun rahatsızlanmasının ardından Beşiktaş'ta eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

Siyah beyazlı ekipte Cyle Larin, Welinton, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeria, Kevin N’Koudou, Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle, Francisco Montero üst solunum yetmezliği nedeniyle, Valentin Rosier ise kart cezası sebebiyle Altay karşısında forma giyemeyecek.

Son Dakika: Beşiktaşa bir şok daha Montero kadrodan çıkarıldı...

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UMUT MERAŞ KADROYA DAHİL EDİLDİ

Altay maçı kadrosunu daha önce 16 kişi olarak açıklayan Beşiktaş'ta bu rakam 15'e düştü.

Öte yanda sakatlığını atlatan yeni transfer Umut Meraş, bu sezon ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'IN 15 KİŞİLİK ALTAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.

KULÜBEDE DE EKSİKLER VAR

Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylara karıştıkları belirtilen Beşiktaş antrenörleri Murat Şahin, Ozan Köprülü ve Hakan Çalışkan ‘tedbirli’ olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildikleri için bu akşam Sergen Yalçın’ın yanında olamayacak.

Bu üç ismin yerine Murat Kaytaz ve Levent Açıl’ın kulübede oturmaları bekleniyor. Ev sahibi Altay’da da Rayan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren, sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

 

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#Beşiktaş#Montero#Futbol