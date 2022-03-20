Son dakika: Beşiktaş'a Artem Dovbyk transferinde kötü haber!

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Kenan Karaman için de flaş bir karar aldı.

ARTEM DOVBYK İŞTAH KABARTMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında FIFA'nın, oyunculara yönelik kararı ile birlikte çok sayıda futbolcunun da ayrılık ihtimali belirdi. Dnipro 1'in santrforu Artem Dovbyk için daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor nabız yoklarken, Beşiktaş da devreye girmişti. 24 yaşındaki 1.89'luk oyuncunun 31 Aralık 2024'e kadar kontratı bulunurken serbest kalma ihtimali ise iştah kabartmıştı.

ŞARTLARI SORULDU AMA KÖTÜ HABER GELDİ

Ukrayna Milli Takımı formasını 6 kez giyen ve 2 gol bulan Dovbyk, bu sezon Dnipro 1 ile de 17 lig maçında 14 gol-5 asist katkısı sağlamıştı. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, oyuncunun temsilcileri ile temas kurup şartlarını öğrenirken Dovbyk'ın istikametinin İtalya olacağı öğrenildi. Ukraynalı forvete Serie A'dan Torino, Cagliari ve Verona'nın yakın ilgisi bulunurken tercihini bu yönde kullanacağı kaydedildi.

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Türkiye Süper Lig kapısı şimdilik kapansa da Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde yine de oyuncunun takibini bırakmayacak. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

KARAVELİ, KENAN'A NEŞTERİ VURDU

Teknik direktör Önder Karaveli Hatay maçı öncesi önemli kararlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray maçının ilk devresi bitmeden oyundan çıkardığı Kenan Karaman'ı kadroya dahil etmedi. Beşiktaş, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.