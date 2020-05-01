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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'a 45 milyon TL'lik moral!

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Son Dakika | Beşiktaş'a 45 milyon TL'lik moral!
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Başkan Ahmet Nur Çebi’nin girişimleriyle yaratılan kaynak hesaplara yatırılırken alacakların ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan kriz böylece sona erdirildi.

Spor Arena / İsmail ER - Bir yandan koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sıkıntıları çözmeye çalışan, diğer yandan alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA’ya giden oyuncuların yarattığı krizi çözmeye çalışan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi herkesin yüzünü güldürecek bir hamleye imza attı. Başta yabancı oyuncular olmak üzere alacaklarının ödenmemesi takımda gerginliğe neden olurken Çebi’nin girişimleri sonucunda krizi dindirecek kaynak bulundu.

ELİ RAHATLADI

Siyah beyazlılar 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde alacaklarına mahsuben 45 milyon TL’yi oyuncuların hesaplarına yatırdı. Oyunculara olan yaklaşık 18 milyon Euro tutarındaki borcun 3’te 1’ini ödeyen yönetim, özellikle yabancı oyuncuların ‘Borç yoktur’ kâğıdına imza atmaları konusunda elini rahatlatmış oldu.

SIRA TAKIMDA

Beşiktaş Kulübü’nde bu hamlenin ardından gözler kendilerinden indirim beklenen oyunculara çevrildi. Siyah beyazlı yöneticiler bu doğrultuda salgın günlerinde maaşların düşürülmesi konusunda futbolcularla görüşmeleri devam ettiriyor.

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