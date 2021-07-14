Son dakika: Beşiktaş, yeni transferi yanlışlıkla açıkladı! Resmi sitede...

Yeni sezon formalarını tanıtan Beşiktaş, formalarla ilgili resmi internet sitesinde yayınlanan tanıtım metninde yanlışlıkla yeni transferini açıkladı.

İstanbul boğazında düzenlenen lansmanda konuşan sponsor firma ve kulüp yöneticilerinin açıklamalarına sitede yer veren siyah-beyazlı kulübün iletişim departmanı, milli futbolcu Kenan Karaman'ın formayı tanıtan isimler arasında yer aldığını belirtti ancak tanıtımda Necip Uysal, Atiba Hutchinson ve yeni transfer Mehmet Topal yer alıyordu.

METİNDEN İSMİ SİLİNDİ

İletişim departmanının yaptığı bu hata sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sonrasında yapılan müdahale ile Kenan Karaman'ın ismi tanıtım metninden çıkarıldı.

Yapılan bu küçük hata ile siyah-beyazlı kulübün Kenan Karaman'la olan anlaşması ortaya çıkarken, Beşiktaş'tan konu ile ilgili kısa sürede resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.

Kenan Karaman'ın siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.