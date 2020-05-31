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Son Dakika | Beşiktaş yeni sponsorunu duyurdu!
Beşiktaş Kulübü, yeni sponsoru hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, yeni sponsorunu Beko müziği ve "Efsane geri dönüyor" ifadesi ile duyurdu.
Siyah beyazlı kulüp, Beko ile yaptığı yeni anlaşmayı 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de açıklayacak.
Anlaşma sosyal medya hesabından "Efsane geri dönüyor" ifadesiyle paylaştığı Beko müziğinin olduğu video ile duyuruldu.
Efsane geri dönüyor. 🤫— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 31, 2020
1.6.2020 / 11.00 pic.twitter.com/2ybgMtYyXq
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