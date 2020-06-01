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GeriFutbol Son dakika! Beşiktaş yeni sponsoru Beko ile anlaşma detaylarını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş yeni sponsoru Beko ile anlaşma detaylarını açıkladı!

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Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV  olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Son dakika Beşiktaş yeni sponsoru Beko ile anlaşma detaylarını açıkladı

Son dakika Beşiktaş yeni sponsoru Beko ile anlaşma detaylarını açıkladı

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