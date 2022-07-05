Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferini resmen açıkladı

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Kadrosunda büyük bir yenilemeye giden Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ardından ikinci golcü transferi de tamamlandı.

Siyah beyazlılar, uzun süredir görüşmelerde gerçekleştirdiği ve dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği Wout Weghorst'un transferini resmen açıkladı.

KİRALAMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ, KARTAL POZU VERDİ

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Havalimanında karşısında Beşiktaşlı taraftarları görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan Hollandalı futbolcu, yapılan tezahüratlara da karşılık verdi. İlk üçlüsünü havalimanında çektiren golcü oyuncu, ardından kartal pozu verdi ve alkışlar arasında kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

WEGHORST'UN MALİYETİ

Beşiktaş’ın uzun süren pazarlık sonucunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst için kulübü Burnley’e herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bununla beraber 14 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Weghorst ise yıllık 2.8 milyon Euro artı bonuslar alacak. Vergiler ve diğer tüm masrafları da Beşiktaş Kulübü karşılayacak.

BEŞ ŞUTUNDAN BİRİ GOL OLDU

Kiralık sözleşmesinde 14 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli oyuncunun bir diğer önemli özelliği bitiriciliği... Wolfsburg döneminde çektiği şutların yüzde 49’u kaleyi bulan Weghorst, bu şutların da yüzde 40’ında gol atmayı başarmış bir isim. Yani Hollandalı futbolcunun her 5 şutundan 1’i gol oldu. Weghorst ayrıca rakip sahada top kapan, hızlıca gole çevirecek oyunu kurabilen, yönetebilen bir oyuncu.