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Son Dakika | Beşiktaş, Welinton transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma...
Beşiktaş, Welinton transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekibin, deneyimli stoper ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Welinton ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı stoper ile her konuda anlaşmaya vardı.
Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Welinton, 3 gollük katkı sağladı.
Brezilyalı futbolcu ligde çıktığı 23 maçta 9 sarı kart gördü.
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