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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Welinton transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma...
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Haber Giriş: 13.08.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Welinton transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma...

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Beşiktaş, Welinton transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekibin, deneyimli stoper ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Welinton ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı stoper ile her konuda anlaşmaya vardı.

Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Welinton, 3 gollük katkı sağladı.

Brezilyalı futbolcu ligde çıktığı 23 maçta 9 sarı kart gördü.

Son Dakika | Beşiktaş, Welinton transferini bitirdi 3 yıllık anlaşma...

 

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