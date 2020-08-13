Son Dakika | Beşiktaş, Welinton transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Welinton ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı stoper ile her konuda anlaşmaya vardı.

Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Welinton, 3 gollük katkı sağladı.

Brezilyalı futbolcu ligde çıktığı 23 maçta 9 sarı kart gördü.