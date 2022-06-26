Son Dakika: Beşiktaş, Weghorst transferini bitiriyor! 'İstanbul'a gelecek'

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Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde mutlku sona yaklaştı.

A Spor'un haberine göre; Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile yollarını ayıran Beşiktaş, Weghorst ile anlaşmaya vardı.

Haberde; Hollandalı golcünün salı veya çarşamba günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına kiralanırken Beşiktaş, Weghorst'un olumlu performans göstermesi halinde 8 milyon Euro ödeyerek bonservisini de alacak.

44 MAÇTA 9 GOL 4 ASİST

7 Ağustos 1992 doğumlu Wout Weghorst profesyonel kariyerinde Hollanda’nın FC Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Burnley takımlarında forma giydi. Hollanda Milli Takımı’nda da oynayan tecrübeli futbolcu, 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Weghorst, devre arasında transfer olduğu Burnley’de 44 maçta oynarken; 9 gol attı ve 4 de asist yaptı.