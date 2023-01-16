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Son dakika: Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde mutlu sona ulaştı! Yıllık ücreti ve geleceği tarih belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst
Son dakika: Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde mutlu sona ulaştı Yıllık ücreti ve geleceği tarih belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Cristiano Ronaldo’nun gelmesiyle, yabancı kontenjanını açmak için Al Nassr’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aboubakar yeniden Beşiktaşlı oluyor. Kulübü ile hukuki ve mali sorunlarını çözüp sözleşmesini fesheden Kamerunlu oyuncu 2.5+1 yıllık anlaşma imzalayacağı siyah beyazlılardan senelik 2.5 milyon Euro alacak.

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Wout Weghorst'un Manchester United’a gitmesinin ardından forvet için acil takviye arayan Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar’da mutlu sona ulaştı. Bilindiği gibi siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada “Aboubakar gündemimizde ancak sözleşmesi devam ediyor. Durumu netleşir netleşmez bakacağız” demişti. Kulübü Al Nassr’la tazminat ve sözleşme konusundaki pürüzleri gideren Kamerunlu futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak için bugün İstanbul’a gelecek.

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İLK İKİ DÖNEMDE 67 MAÇTA 35 GOL ATTI

Suudi Arabistan Ligi’nde bir takımda en fazla sekiz yabancı futbolcuya izin verilmesi nedeniyle Al Nassr’ın yeni transferi Cristiano Ronaldo’ya yer açmak için karşılıklı anlaşarak gönderdiği Aboubakar, Beşiktaş ile 2,5+1 yıllık sözleşmi imzalayacak. 30 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’tan yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Daha önce iki dönem siyah beyazlı takımda oynayan Aboubakar, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı. Başarılı oyuncu bu sezon Al Nassr ile 12 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 2 asistlik performansa imza atmıştı. Aboubakar’ın 18 Ocak’ta Ankaragücü’yle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada olması bekleniyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Wout Weghorst

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