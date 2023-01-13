Son Dakika: Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile anlaştı!

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Beşiktaş'ta Weghorst, Manchester United'ın yolunu tutarken Vincent Aboubakar'ın transferi için ise geri sayıma geçildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Suudi Arabistan Ligi'nde de Süper Lig gibi yabancı oyuncu kontenjanı var. Al Nassr'ın kontenjanı dolu olduğu için bir yabancı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.

Suudi Arabistan ekibi sözleşme feshi için Aboubakar'da karar kıldı. Kamerunlu yıldız ile sözleşme feshi için görüşmelere başlandı. Kısa süre içerisinde açıklamanın yapılması bekleniyor.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM, MAAŞI...

Fanatik'in haberine göre; Weghorst'un ayrılığı ile hücumda önemli bir ismini kaybeden Beşiktaş, eski oyuncusunu kadroya katmak üzere... Aboubakar ile Beşiktaş prensipte anlaştı. Siyah - beyazlılar, Al Nassr'ın sözleşme feshini gerçekleştirmesinin ardından Aboubakar'a imza attıracak.

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A Spor'da yer alan haberde ise Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ve yıldız oyuncunun yılda 2.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN KARİYERİ

Beşiktan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Aboubakar, kulübüyle tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 39 maçta 13 gol ve dokuz asistlik performans sergiledi.