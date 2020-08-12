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Haber Giriş: 12.08.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde Sinan Bolat savaşı

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Son dakika | Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde Sinan Bolat savaşı
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Beşiktaş'ın kaleci transferinde ilk hedef olarak belirlediği Sinan Bolat'a Galatasaray da talip oldu. İki ezeli rakip arasında milli file bekçisinin transferi için kıyasıya bir yarış yaşandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta listenin ilk sırasındaki Sinan Bolat için dişli bir rakip çıktı. Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleci transferi yapacak olan Galatasaray da bonservisi elinde olan Sinan için devreye girdi.

İki ezeli rakip arasında milli file bekçisinin transferi için kıyasıya bir yarış yaşandığı öğrenildi. (Takvim)

Son dakika | Beşiktaş ve Galatasarayın transferde Sinan Bolat savaşı

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