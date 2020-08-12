Son dakika | Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde Sinan Bolat savaşı

Beşiktaş'ta listenin ilk sırasındaki Sinan Bolat için dişli bir rakip çıktı. Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleci transferi yapacak olan Galatasaray da bonservisi elinde olan Sinan için devreye girdi.

İki ezeli rakip arasında milli file bekçisinin transferi için kıyasıya bir yarış yaşandığı öğrenildi. (Takvim)

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