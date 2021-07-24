Son Dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'ın savaştığı Ghezzal transferinde mutlu son! İş İstanbul'da bitti... 4 yıllık sözleşme...

Spor Arena/İsmail ER Beşiktaş adına adeta çıkmaza giren Rachid Ghezzal transferinde oyuncuyla mutlu sona ulaşıldı. Siyah beyazlılar, iki hafta önce de anlaşma yaptığı Cezayirli yıldız konusunda ezeli rakibi Galatasaray’ın da devreye girmesiyle sorun yaşamıştı. Sarı kırmızılıların teklifi sonrasında futbolcu ve menajeri düşünmek için süre isterken, Kartal, dün bu transferi olumlu noktaladı. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ve menajeri ile dün İstanbul’da bir araya gelen siyah beyazlı yetkililer, masadan el sıkışarak ayrılmayı başardı.

HER SEZON İÇİN 3 MİLYON EURO

Tarafların anlaşmasına göre; Rachid Ghezzal, siyah beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de Beşiktaş’a transfer olmak istediği ifade edilen Ghezzal’e her sezon için bonuslar da dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon Euro maaş ödenecek.

LEICESTER İLE RESMİ TEMASLARA BAŞLANDI

Futbolcuyu ikna eden Beşiktaş Yönetimi, ardından Premier Lig ekibi Leicester City ile resmen görüşmelere start verdi. Tecrübeli futbolcuyu 2018 yılının yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco’dan 14 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Leicester’ın sözleşmenin bitimine 1 sezon kalması da göz önüne alındığında görüşmelerde Kartal’a zorluk çıkarması beklenmiyor.

26 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Beşiktaş sezonu çifte kupayla tamamlarken, takımda kiralık olarak forma giyen Ghezzal, performansıyla Kartal’ı sırtlamıştı. Tüm kulvarlarda 35 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 8 gol, 18 asistle 26 gole direkt katkı sağlamıştı.