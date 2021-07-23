Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Ghezzal transferinde flaş gelişmeler! Ahmet Nur Çebi'den tepki...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım Galatasaray ve Beşiktaş, transfer çalışmalarında birden fazla aynı isme kancayı attı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyon kadrosundaki başrol oyuncularından birisi ve gündemin en çok konuşulan isimlerden olan Rachid Ghezzal, transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ghezzal'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, oyuncuya son tekliflerini iletti. Ghezzal'ın menajeri Fazuli, transfer görüşmeleri yapmak için son kez İstanbul'a gelecek ve iki kulübü birden dinleyecek.

Rachid Ghezzal'a, Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif sunan Galatasaray, oyuncunun son kez Beşiktaş'la görüşmesini bekliyor. Beşiktaş ise yaptığı 3 yıllık kontrat, bonuslar ve 2.2 milyon euro'luk teklifini arttırmadan yeniden sunacak.

Cezayirli oyuncunun iki takım arasında teklif yapması beklenirken, transferin gelecek hafta belli olması bekleniyor.

A Spor'da yer alan haberde Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilerle yaptığı toplantıda Cezayirli yıldızın menajeri için; "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak iki kez fiyat arttırmalarını çok çirkin buluyorum." dediği ifade edildi.