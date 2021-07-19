Son Dakika: Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitirdi! İşte maliyeti
Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Valentin Rosier transferinde kulübü Sporting'le anlaşmaya vardı.
Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı.
A Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlılar, Fransız oyuncu için Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Öte yandan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro yıllık maaş alacak.
Geçen sezon 37 maçta Beşiktaş formasını giyen Rosier, 3 gol atıp 7 de gol pası vererek takımın başarısında büyük katkı sağladı.
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