Son Dakika: Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitirdi! İşte maliyeti

Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı.

A Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlılar, Fransız oyuncu için Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro yıllık maaş alacak.

Geçen sezon 37 maçta Beşiktaş formasını giyen Rosier, 3 gol atıp 7 de gol pası vererek takımın başarısında büyük katkı sağladı.

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