Son Dakika: Beşiktaş tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri! Sivasspor maçında...

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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0 kaybeden Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ İYİ BAŞLAMIŞTI

Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Şenol Güneş dönemi, Galatasaray mağlubiyeti ve Gaziantep FK beraberliği sonrasında galibiyet serisiyle devam etti. Bu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar ligde üst tıralara tırmanmıştı.

SON 2 MAÇTA 5 PUANLIK KAYIP

Ancak ligin 22 ve 23. haftalarında Beşiktaş 5 puan kaybetti. Önce Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Güneş'in öğrencileri, Sivas'tan ise eli boş döndü.

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SİVAS'TA PROTESTO

Sivasspor karşılaşmasının son dakikalarında ise çarpıcı bir olay yaşandı.

1-0 Sivasspor üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada deplasmanda tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Siyah beyazlı taraftarlar uzatma dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.