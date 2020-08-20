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Haber Giriş: 20.08.2020 - 20:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş transferi bitirdi! Welinton resmen Kartal...

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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medyadan da bir video ile transferi resmen açıkladı.

Beşiktaş, Welinton'u 2023'e kadar kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Transfer kulüp tarafından da resmi olarak açıklandı. Welinton, PAOK maçı için Beşiktaş'ın UEFA'ya bildireceği listede yer alacak.

Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.

Beşiktaş'ın transfer paylaşımında Nevzat Demir Tesisleri'nde güvenlik görevlisi rolüne bürünen Welinton, 'Bu sezon kimseye geçit yok' ifadelerini kullandı.

Welinton Beşiktaş ile bir süredir takımla birlikte antrenmanlara çıkıyordu. Brezilyalı stoper takım yemeğinde de kameralara gözükmüştü.

Beşiktaş resmi sitesinde ise Welinton transferi için şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Welinton Souza Silva ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Welinton Souza Silva’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

 

Son Dakika | Beşiktaş transferi bitirdi Welinton resmen Kartal...

Son Dakika | Beşiktaş transferi bitirdi Welinton resmen Kartal...

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