Son Dakika: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hakim Ziyech gündemde...

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Sezon başı transfer edilen dünya yıldızı Dele Alli‘de umduğunu bulamayan Beşiktaş, Premier Lig’den bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isim bu sezon takımda istediği kadar şans bulamayan ve devre arasında yapılan transferle forma giyme ihtimali daha da azalan Chelsea’li Hakim Ziyech. Faslı yıldız için Beşiktaşlı yöneticiler Michy Batshuayi transferinde yakın ilişki kurdukları Londra ekibi ile görüşme yapacak.

Ara transferde Chelsea şov

Londra kulübü, ara transfer döneminde şu ana kadar Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos ve David Datro Fofana’yı kadrosuna kattı. Chelsea bu oyunculara 167.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Yine Atletico Madrid’den takıma katılan Joao Felix içinse İspanyol ekibine 11 milyon Euro kiralama bedeli verildi. Bu oyuncuların geliş ile birlikte Graham Potter’in takım planlamasında düşünmediği Hakim Ziyech’in takımda devam etme ihtimali de kalmadı.

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Ada'dan da çok isteyen var

Ziyech'in durumunu yakından takip eden ve menajeri ile iletişime geçen Beşiktaş kiralamak için de Chelsea ile görüşmelere başlayacak. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı ile yarı final gören 29 yaşındaki yıldızı Kartal’ın dışında kadrosuna katmak sıraya giren çok takım var. Sadece Premier Lig’de Newcastle United, Everton ve Aston Villa bu futbolcu ile ciddi olarak ilgileniyor. Ancak Chelsea’nin Premier Lig’den hiçbir rakibine Ziyech’i vermeyi düşünmemesi Kartal’ın şansını arttırıyor.