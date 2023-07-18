Son Dakika: Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...

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Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, birçok isim konusunda atağa geçti.

Roberto Pereyra’da geri sayım

Udinese ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Roberto Pereyra’ya teklifini ileten yönetim, süre isteyen oyuncunun cevabını bekliyor. 32 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş’a cuma gününe kadar cevap vermesi bekleniyor.

Daniel Amartey saatler içinde bitebilir

Leicester City’le sözleşmesi sona eren Daniel Amartey’le anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Ganalı stoperi kadrosuna katmak için geri sayımda... Deneyimli ismi saatler içinde İstanbul’a getirmeyi planlayan Kartal, sonrasında deneyimli savunmacıyı Almanya’daki kampa gönderecek.

Lyanco için yoğun mesai

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla bitirilmesini istediği sağ stoper için operasyona devam ediyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, transfer çalışmaları için İzmir’e gitti. Göztepe ile hazırlık maçı yapmak için İzmir’de bulunan Southampton’lı yöneticilerle görüştü. Lyanco’yu istedi. Daha önce 4 milyon Euro’luk teklifini 5 milyon Euro’ya yükselten Siyah-Beyazlılar’ın Southampton’ı ikna etmek için bir sonraki satış, bonus gibi ekstra primler kullanmayı planladığı bildirildi.

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