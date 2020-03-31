Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: N'Koudou'ya sürpriz talip!
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'ya Fransa'dan talip çıktı. Nantes kulübü, yıldız futbolcu için harekete geçti...
Mali açıdan yaşadığı krizi bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya bir talip çıktı.
Takvim gazetesinin haberine göre sezon başında Tottenham'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü Nantes'ın talip olduğu ileri sürüldü. Türkiye'de istediği başarıyı yakalayamayan N'Koudou için Fransızlar'ın gelecek yıl için plan yaptığı öğrenildi.
3-4 MİLYON EURO...
Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından Beşiktaş'a teklif yapabileceği kaydedildi. Kartal, Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon euro'ya satmayı planlıyor.
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