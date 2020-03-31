Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: N'Koudou'ya sürpriz talip!

Mali açıdan yaşadığı krizi bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya bir talip çıktı.

Takvim gazetesinin haberine göre sezon başında Tottenham'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü Nantes'ın talip olduğu ileri sürüldü. Türkiye'de istediği başarıyı yakalayamayan N'Koudou için Fransızlar'ın gelecek yıl için plan yaptığı öğrenildi.

3-4 MİLYON EURO...

Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından Beşiktaş'a teklif yapabileceği kaydedildi. Kartal, Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon euro'ya satmayı planlıyor.





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