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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Domagoj Vida’ya Marsilya kancası

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Domagoj Vida’ya Marsilya kancası
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Beşiktaş'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı Domagoj Vida'ya bu kez de Fransız takımlarından Marsilya kanca attı.

Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Domagoj Vida’ya Marsilya kancası

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