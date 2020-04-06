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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar dönüyor

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar dönüyor
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Portekiz basını, forvet hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre ; Vincent Aboubakar, Porto ile sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olacak.

Beşiktaş için bir kez daha Vincent Aboubakar iddiası gündemde… Portekiz basını, Porto'da sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı.

Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti. (Takvim)

 

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar dönüyor

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