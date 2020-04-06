Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar dönüyor

Beşiktaş için bir kez daha Vincent Aboubakar iddiası gündemde… Portekiz basını, Porto'da sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı.

Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti. (Takvim)





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!