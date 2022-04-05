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Son dakika: Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye gidiyor

#Beşiktaş#Trabzonspor#Futbol
Son dakika: Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFFye gidiyor
İsmail ER

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının yeniden oynanması için Futbol Federasyonu’na itirazda bulunacak. 47. dakikada kaleciye geri pastan doğan endirekt serbest vuruşun, altı pas çizgisinden kullandırılmadığını ve bunun kural hatasına girdiğini belirten siyah beyazlılar konu ile ilgili itiraz evraklarını hazırlamaya başladı.

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Beşiktaş deplasmanda 1-1 sona eren Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmaya hazırlanıyor. Mücadelenin 47. dakikasında Trabzonspor stoperi Hüseyin’in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan’ın elle kontrol etmesini hakem Zorbay Küçük ‘geri pas’ olarak değerlendirirken endirekt serbest vuruş kararı vermişti.

YANLIŞ YERDEN KULLANILDI

Küçük, atışı ihlalin yapıldığı yerden kullandırırken kuralda ise “Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır” diyor.

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MAÇTAN SONRA 72 SAAT SÜRE

Kaleciye pastan doğan çift vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığını ve bunun kural hatasına girdiğini düşünen siyah beyazlılar, konu ile ilgili itiraz evraklarını hazırlamaya başladı. İtirazını maçtan sonraki 72 saat içinde yapmak zorunda olan Beşiktaş’ın bugün evraklarını TFF’ye teslim etmesi bekleniyor.

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Futbol

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