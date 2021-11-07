Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın'a dikkat çeken uyarı!

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Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'un gollerini 45+4'te Abdülkadir Ömür ve 90+6'da Cornelius atyarken Beşiktaş'ın sayısını 62'de Larin kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor'un puanı 30 oldu. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları, derbiyi değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: İKİ TAKIM DA 1 PUANA RAZI DEĞİLDİ

Haftanın en heyecan verici maçına iki taraf çok farklı psikolojilerde çıktı. Hatay mağlubiyeti sonrası, artık iyiden iyiye kâbusa dönen Şampiyonlar Ligi deplasmanını ekledikten sonra dönüp lider Trabzonspor ile oynamak, Beşiktaş’ın tercih edeceği fikstür değildi kuşkusuz. Sergen Yalçın’ın derbi karnesinin iyi olması, son Galatasaray maçına da benzer bir psikolojiyle çıkıp kazanmış olmaları kimsenin içini ferahlatmıyordu. Trabzonspor’un da kazanmak için son derece haklı sebepleri vardı.

MAÇ BEKLEDiĞiMiZ GiBiYDi

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Bordo mavililer zirvedeki yalnız yürüyüşlerini daha da yalnızlaştırmak, ligin bu haftasında kimse kimseyi şampiyon ilan edemeyecek olsa da en azından psikolojik olarak o üstünlüğü perçinlemek ve deplasmanda yenilmezlik rekorunu daha da uzatmanın peşindeydi. Beşiktaş’ın ilk dakikalarda baskıyla başlayacağını, Trabzon’un ise derbilerdeki genel tavrını sürdürüp daha temkinli olacağını, üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda yorgunluk rakibi vurduktan sonra kurmaya çalışacağını, büyük olasılıkla karşılıklı goller izleyeceğimizi maç başlamadan biliyorduk. Öyle de oldu.

BEŞiKTAŞ ÇOK BASTIRDI

İlk gol, yüksek tempoda oynanan ilk yarının sonlarında Beşiktaş Larin’le kaçırdıktan birkaç dakika sonra, Hamsik’in asistinde Abdülkadir’den geldi. İkinci yarıya da oyunu tamamen rakip sahaya yıkan Beşiktaş baskısıyla başlandı. Trabzon bu baskıyı topu ayağında tutarak kırmaya çalıştıysa da 62. dakikada Larin’e engel olamadı. Beraberlik iki takımdan ziyade rakiplerine yarıyordu ve kimse bir puana razı değildi. Trabzon ikinci golünü, bu defa ikinci yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş tüm hatlarıyla yüklenirken çıktığı kontratağın sonunda Cornelius’un ayağından buldu. Kalan dakikalar gergin geçti, Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ın maç bittikten sonra gördüğü kırmızı kart takımın galibiyetini gölgelendirdi.

UĞUR MELEKE: GEÇİŞ OYUNUNUN ZAFERİ

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Dün Vodafone Park’ta oynanan maç, Süper Lig’in gururu niteliğindeydi. İki tane top oynamak isteyen takım. Toplu oyunda iyi olan, topsuz oyun sevmeyen iki hoca. İlk devrenin ilk 30 dakikası itibariyle topa sahip olmayı başaran taraf ev sahibi Beşiktaş’tı Dolmabahçe’de. Başlangıçta sol bek Umut, daha sonra sağ bek Rosier’nin bindirmeleriyle pozisyonlar buldular, Ghezzal ve Larin’le de gole yaklaştılar. Ancak ilk devrenin kırılma anı Bakasetas’ın sakatlığıydı, onun yerine Siopis’in girişiyle tablo farklılaştı: Oyunu Beşiktaş oynadı ama üçüncü bölgede tamamlayamadığı hücumlarda Trabzon’un geçiş becerisi yükseldi.

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TOP KAZANMA ARTTI

Siopis girince Trabzon 4-1-4-1’den 4-23-1’e döndü. Siopis-Berat ikilisiyle bordo-mavili ekibin serseri top kazanma oranı arttı. Hamsik özgürleşti. Hamsik’in özgürleşmesiyle de 45+4’teki müthiş gol pası geldi zaten. Euro 2020’yi dikkatli izleyen sporseverler hatırlayacaklardır, Slovakya Milli Takımı’nda da Hamsik’in rolü buydu. Daha önde oynuyor, kaleye daha yakın pozisyon alıyordu. Dün de Bakasetas’ın çıkışıyla Hamsik’in kaleye yaklaşması, Abdülkadir’in golünü yaratması anlamına geldi.

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HAMSİK İKİLEMİ

Ancak Trabzon’un bu sezonki hikayesinde hep bu ikilemin rolü var zaten. Abdullah Avcı’nın sahada tuttuğu ön libero sayısı, oyun karakterini de belirliyor. Yani Hamsik’in 10 numaraya geçmesi avantaja da dönüşebiliyor, dezavantaja da. Maçın ikinci yarısının başlangıç düdüğüyle beraber Beşiktaş fırtına gibi girdi oyuna. 46’dan 88’e kadar Trabzonspor’un şutu yok. Oysa o bölümde Beşiktaş, biri gol olmak üzere 5 şut gönderdi Trabzon kalesine. Bu farkın bence temel nedeni, Beşiktaş orta sahası daha yaratıcı oyunculardan oluşurken, misafir ekibin merkezde yaratıcılık yükünün Hamsik’e kalması. Ve Josef’in de (muhtemelen devre arası konuşmaları neticesinde) Hamsik’e daha yakın oynamaya başlaması.

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SLOVAKYA MODELi

Marek Hamsik bu sezon Trabzonspor’un oyun merkezini belirleyen adam. Tek ön libero Berat’la oynadığında daha fazla savaşıyor, top kazanıyor. Dün Bakasetas/Siopis değişikliği sonrası iki ön liberolu düzende kendini 10 numarada buldu. Ve Slovak Milli Takımı’ndan alışık olduğu role geçince gereğini yaptı. Abdülkadir’e attığı gol pasının zamanlaması, şiddeti derslik.

PJANiC-TEiXEiRA MESAFESi

Beşiktaş’ın dün ikinci yarıda oynadığı oyun aslında takdiri hak ediyor. 46’dan itibaren oyunu rakip yarı alana yığdılar, özellikle pjanic’in topla biraz daha ön alanda buluşması Beşiktaş’ın hücum stilini de değiştirdi.

Ev sahibi ekip, maçın ilk yarısında oyun kurulumunu hep pjanic üzerinden gerçekleştirdi. pjanic hemen her hücum başlangıcında Welinton-Vida’nın arasına girdi ve topu gerilerden alarak hücum başlattı. Bu tercih elbette Beşiktaş’ın geriden oyun kurulum kalitesini artırıyor. Ancak Boşnak futbolcu oyuna o kadar geriden katılınca, rakip kaleye kadar kat edeceği mesafe çok artıyor. Bu da ilk yarıda pjanic’i Trabzon kalesi çeviresinde görme şansımızı azalttı. Oysa hatırlayacaksınız, geçmişte Beşiktaş’ın geriden oyun kurma işini Welinton ya da Josef üstleniyorlardı. Dün ilk devrede pjanic sırtına bu yükü alınca, onunla Teixeira arasında dev bir mesafe oluştu otomatikman.

ÖZGÜR PJANiC!

Ancak maçın ikinci devresiyle beraber Beşiktaş’ın stratejisi bir miktar değişti, geçen sezon olduğu gibi Welinton’un topla rakip yarı alana geçişlerde sorumluluk aldığını gördük. Oyunun Welinton-Vida ikilisi üzerinden bir miktar daha sık kurulmaya başlanması, Pjanic’i özgürleştirdi. pjanic’in de ikinci-üçüncü bölge geçişine katkısıyla Beşiktaş maçın ikinci devresinde şutlarda 10’a 2, kornerlerde 3-1 üstünlük kurdu, lâkin maçı çevirmeye yeterli gelmedi bu baskın bölüm.

ETKİLİ STRATEJİ

Trabzon dün iki gol attı, ikisi de her iki devrenin uzatmasının uzatmasında geldi. İki golün de gelişimi öncesi Beşiktaş’ın baskısı ve tamamlayamadığı hücum sonrası Trabzon’un etkili geçiş stratejisi var. Her iki geçişte de çabuk sağ açık Abdülkadir’in rolü var. Dünkü maçın özeti sanırım şu: Beşiktaş dominant oynadı ama yerleşik hücum stratejisi 1 gol getirebildi Beşiktaş’a. Trabzonspor’un oyunu tutucuydu. Ama geçişlerdeki iki başarılı hücumu maçı kazanmaya yetti Abdullah Avcı’nın talebelerine.

ABDÜLKADiR’iN GÖZYAŞLARI

12 Eylül’de Trabzonspor’un Galatasaray’la oynadığı maçta işler kötü gidip Abdullah Avcı maçın ilk yarısında değişiklik yapınca kenara gelen Abdülkadir gözyaşlarına boğulmuştu. Avcı, oyuncusunun arkasında durdu, onu Kasımpaşa maçında 11’de başlattı. Abdülkadir’in o günden sonraki çıkışı, hocasının başarısı.

GÜNTEKİN ONAY: SON SÖZÜ TRABZON SÖYLEDİ

Beşiktaş, ilk 45 dakika oyunun hakimiydi ve özellikle de kanatlardan geliştirdiği hücumlarla etkili oldu. Buna karşın Trabzonspor, oyunun büyük bölümünü kendi yarı alanında karşıladı. Bordo mavili takım yoğun bir baskı yemesine rağmen savunmada dikkatliydi ve özellikle de merkezi iyi kapattı. Beşiktaş, oyun üstünlüğünü atak devamlılığına dönüştürmeyi de başarırken, ikinci topları alıp Trabzonspor’un çıkmasına izin vermedi.

MiCHY BATSHUAYi’Yi FAZLASIYLA ARADI

Siyah beyazlı ekip için ‘oyun tamam’ idi ancak Beşiktaş, 2-3 pozisyon dışında net fırsatlar yaratamadı. Bu durumun sebebi de Güven’in net ve bitirici özelliği olmayan bir forvet olması. Kısacası Beşiktaş, güçlü bir oyun ortaya koymasına rağmen Batshuayi’yi fazlasıyla aradı. İlk yarının son saniyelerinde Hamsik’in mükemmel pasında Abdülkadir Ömür ile golü bulan Trabzonspor mahkûm oynadığı bir devrenin sonunda soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

BEŞiKTAŞ SON BÖLÜMDE TOPUYLA TÜFEĞiYLE YÜKLENDi

İkinci yarı yine Beşiktaş’ın baskısıyla başladı. Tamamen beraberliğe razı görünen ve sadece savunmada kalan Trabzonspor, beklerini hiç oyuna çıkartmazken istediği kontratak şanslarını ise hiç bulamadı. Beşiktaş, baskılı oyununa rağmen beraberlik golünü bir bireysel hata sonucunda bulurken, son bölümde galibiyet için deyim yerindeyse topuyla tüfeği ile yüklenen Beşiktaş, penaltı beklediği bir pozisyonun dönüşünde yediği kontraatak golüyle sahadan puansız ayrıldı.

SiOPiS VE UĞURCAN TRABZONSPOR’U AYAKTA TUTTU

Bakasetas’ın ilk yarıda çıkıp yerine Siopis’in girmesi maçın dönüm noktasıydı. Böylece Trabzonspor’un orta saha direnci arttı. Bordo mavili takım, an itibarı ile ciddi bir puan farkıyla lider ve namağlup ise, oyun farkıyla değil kaleci Uğurcan’ın kritik kurtarışlarıyla.

Trabzonspor beraberliğe fazlasıyla razı göründüğü bir maçı son derece değerli bir 3 puanla geçmeyi başardı.

SERGEN YALÇIN NELERİ YANLIŞ YAPTIĞINI SORGULAMALI

Beşiktaş ise kazanmak için çok efor sarfettiği bir maçı kaybetti, ligdeki 4’üncü yenilgisini alarak liderin 10 puan gerisine düştü.

Sergen Yalçın artık neleri yanlış yaptıklarını sorgulamalı. Özellikle Pjanic çıktıktan sonra Beşiktaş’ın orta alanın kontrolünü kaybettiğini de vurgulayalım.