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Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Sis tehlikesi...

#Beşiktaş Trabzonspor Maçı#Vodafone Park Sis#Dolmabahçe Sis
Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı oynanacak mı Sis tehlikesi...

Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maça saatler kala Boğaz çevresinde sis devam ediyor. Dün akşam İstanbulspor-Menemenspor maçı, yoğun sis sebebiyle yarıda kalmıştı, gözler Beşiktaş - Trabzonspor maçına çevrildi.

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Beşiktaş - Trabzonspor maçına saatler kala İstanbul Dolmabahçe'de sis devam ediyor. Vodafone Park'ın bulunduğu noktadaki mobese görüntüleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarda stadyum çevresinde sisin devam ettiği görülüyor.

TFF 1. Lig'de dün akşam oynanan İstanbulspor - Menemenspor maçı, yoğun sis sebebiyle yarıda kalmıştı. Beşiktaş - Trabzonspor maçının oynanmaması yönünde bir gelişme henüz yaşanmadı.

2-0 iken 60. dakikada yarıda kalan İstanbulspor - Menemenspor maçı, bugün öğle saatlerinde kaldığı yerden devam etti. İstanbulspor maçı 3-2 kazandı.

*Vodafone Park'ın önünü gören mobese kamerası görüntüsü

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı oynanacak mı Sis tehlikesi...

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#Beşiktaş Trabzonspor Maçı#Vodafone Park Sis#Dolmabahçe Sis

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