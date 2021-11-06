Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı için iyi haber! Beşiktaş paylaştı, sis dağıldı...

Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesinde sis korkusu yaşanmıştı. Sabah saatlerinde Vodafone Park'ın bulunduğu noktadaki mobese görüntüleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarda stadyum çevresinde sisin devam ettiği görülüyordu. Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımla stadyumun futbol oynamaya elverişli olduğu görülüyor.
TFF 1. Lig'de dün akşam oynanan İstanbulspor - Menemenspor maçı, yoğun sis sebebiyle yarıda kalmıştı.
2-0 iken 60. dakikada yarıda kalan İstanbulspor - Menemenspor maçı, bugün öğle saatlerinde kaldığı yerden devam etti. İstanbulspor maçı 3-2 kazandı.
*Saat 12:00 sularında Vodafone Park'ın önünü gören mobese kamerası görüntüsü
🏟️ Vodafone Park maça hazır. #BJKvTS | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/z1whpGsleV— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 6, 2021