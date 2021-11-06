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Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı için iyi haber! Beşiktaş paylaştı, sis dağıldı...

#Beşiktaş Trabzonspor Maçı#Vodafone Park Sis#Dolmabahçe Sis
Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı için iyi haber Beşiktaş paylaştı, sis dağıldı...

Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maça saatler kala Boğaz çevresinde sis devam ediyordu. Dün akşam İstanbulspor-Menemenspor maçı, yoğun sis sebebiyle yarıda kalmış ve gözler Beşiktaş - Trabzonspor maçına çevrilmişti. Sabah saatlerinde stadyum çevresinde sis varken saat 16:00 sularında Beşiktaş'ın yaptğı paylaşımda sis gözükmüyor.

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Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesinde sis korkusu yaşanmıştı. Sabah saatlerinde Vodafone Park'ın bulunduğu noktadaki mobese görüntüleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarda stadyum çevresinde sisin devam ettiği görülüyordu. Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımla stadyumun futbol oynamaya elverişli olduğu görülüyor.

TFF 1. Lig'de dün akşam oynanan İstanbulspor - Menemenspor maçı, yoğun sis sebebiyle yarıda kalmıştı. 

2-0 iken 60. dakikada yarıda kalan İstanbulspor - Menemenspor maçı, bugün öğle saatlerinde kaldığı yerden devam etti. İstanbulspor maçı 3-2 kazandı.

*Saat 12:00 sularında Vodafone Park'ın önünü gören mobese kamerası görüntüsü

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı için iyi haber Beşiktaş paylaştı, sis dağıldı...

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#Beşiktaş Trabzonspor Maçı#Vodafone Park Sis#Dolmabahçe Sis

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