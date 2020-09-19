Son Dakika | Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Şahin: 'Düzgün bir hakem yönetimi olmadı'

Murat Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

Taç gözümün önünde oldu. Boyd'a dışarıdayken çarpıyor top, ben ona itiraz ettim. Maç genelinde de hakemlerin düzgün bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum şahsen.

'HAKEM TARTIŞMALARININ BÜYÜK NEDENİ BU'

Hakemlerin tartışılmasının en büyük noktası maç içinde iki tarafa aynı şeyi vermemeleri. Bir tarafa aynı faule sarı kart verip diğerine faul vermiyorlar. Hakem tartışmalarının büyük nedeni bu, standartları yok, iki taraf adına da söylüyorum.

'OYUNA DAHA HAKİM TAKIM BİZDİK'

Maçın genelinde, özellikle ilk 45 dakikada çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Oyuna daha hakim, ne yaptığını bilen, daha iyi görüntü veren bir takımdık. Antalyaspor'un kapanan ve kontratak oynayan, rakibin hatalarını kovalayan bir takım olduğunu düşünüyorduk.

'2 PUAN KAYBETTİK'

Ben rakibin pozisyona girdiğini ve Ersin'in kurtarış yaptığını görmedim. 1 tane pozisyonları oldu. 50-55 sonrası oyundan düştük ama eksiklerimiz var oyuncu olarak ve oyunsal anlamda. Gönül ister ki az puan kaybederek geçirelim bu süreci, 2 puan kaybettik bugün.

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